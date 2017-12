Mit einem ganzheitlichen Blick verwandeln die erfahrenen Badplaner des seit 1956 tätigen Unternehmens Uth Home ein Badezimmer zu genau der Wohlfühloase, die dem Lifestyle seiner Benutzer entspricht. In diesem Fall baden sie vor einer luxuriösen Flamingo-Wandbespannung und blicken am exklusiven, mit schwarzem Marmor getoppten Waschtisch in einen reich ornamentierten Spiegel.

Marke: UTH HomeMerken

Merken

Merken

Merken