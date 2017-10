Helle Holzdielen machen nicht nur am Boden eine gute Figur, sondern auch an der Wand. Doch dies ist nicht etwa die rustikal-skandinavische Wandvertäfelung eines Chalets, sondern die Tapete „022307“ von Rasch Textil. Neben dieser Variante gibt es noch drei weitere ‚Holz‘-Farbtöne. Spezielles Detail: Die stilisierten Planken verlaufen horizontal, während die Tapete wie gewohnt vertikal an die Wand gebracht wird.

Marke: Rasch Textil