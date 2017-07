Der Farbton Gold ist aus dem klassischen Interieur nicht wegzudenken. Ganz gleich, ob nun echtes Blattgold, Goldfarbe oder das ebenso goldgelb glänzende Messing zum Einsatz kommt, eine mondäne Ästhetik ist damit garantiert. Auch für das Badezimmer gibt es ein solches Goldstück – die Badewanne „Sidi Brahim“ aus reinem Messing, auf Hochglanz poliert. Das schöne freistehende, 160 cm lange Modell wird in reiner Handarbeit gefertigt. Und das nicht etwa, wie der Name vermuten ließe, in einem arabischen Land, sondern in Stockholm.

Marke: Buksbom