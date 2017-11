Vielfältige Küche

Für ihr Wohnhaus in einem Naturschutzgebiet suchten die Besitzer eine passende Landhausküche, die Stil, Funktionalität und moderne Technik vereint. Überzeugen konnten sie die Showküchen von Robinson & Cornish in Ostwestfalen. Der Hersteller individueller, hochwertiger Küchen fertigte ihnen eine auf einen harmonischen Ablauf optimierte Küche mit den Zonen Kühlschrank, Herd und Wasserbereich sowie kurzen Arbeitswegen an. Hinter den hohen Türen auf der linken Seite des schwarzen Falcon-Herdes verbirgt sich ein eindrucksvoller Vorrats- und Gewürzschrank. Das Pendant rechter Hand verbirgt Mikrowelle und Dampfgarer – der Clou: Die geöffneten Türen lassen sich nach hinten in den Rahmen schieben. Weitere Highlights sind unter anderem eine Kaffee-Ecke und eine Schublade für Öl- und Essigflaschen am Herd.

Marken: Robinson & Cornish, Falcon