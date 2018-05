Rustikal, aber dennoch elegant ist die „Homespun“-Serie. Ihr natürlicher Look wird durch die gedeckten Erdtöne erzeugt, wer es gerne bunter hat, kann die Farbvarianten „Antikes Petrol“ und „Dschungelgrün“ wählen. Zudem ist die Verarbeitung der verwendeten Leinenstoffe, die in Zusammenarbeit mit belgischen Webexperten erfolgt, besonders – gefärbt, gesponnen und gewoben wird in handwerklichen Prozessen.

Marke: Mark Alexander