Teppich in voller Blüte

Blumenbouquets sind für den libanesischen Modedesigner Elie Saab kein fremdes Terrain, entwirft er doch neben Haute Couture unter anderem auch traumhafte Brautkleider. Für The Rug Company hat er nun zwei Sträußchen stilgerecht auf einen Teppich designt. Kopf an Kopf starten sie an den beiden kurzen Randkanten, um sich fast bis zur Teppichmitte aufzutürmen. „In Bloom“ heißt das handgewebte Dekorationsschmuckstück für den Boden, bei dem der Designer seine Vision einer Verschmelzung von Weiblichkeit, Luxus und Modernität verwirklichte. Entsprechend präsentieren sich die überdimensionalen Blüten in schimmernden Seidentönen – Aquamarin, Rotmessing und Grün. Die Teppiche werden in Nepal fachmännisch gewoben. Dabei kommen feine Naturgarne zum Einsatz, die nach dem Vorbild überlieferter, traditioneller Webtechniken verarbeitet werden.

Marke: The Rug Company