Ordentliche Luxusküche

Eine besonders glanzvolle klassische Küche bietet Ballerina mit der „GL 7010/XL 7050“ an. Dabei zeigt sie mit der goldglänzenden Kücheninsel, dass auch ein modernes puristisches Element in eine stilvolle Kücheneinrichtung integriert werden kann. Die mit goldenen Kannelierungen versehenen Hochschränke bieten aufgeräumten Stauraum in Kästen und Schubladen, zudem lassen sich die Elektrogeräte auf praktikabler Höhe integrieren. Eingearbeitete Vitrinen rücken die schönsten Tischkulturschätze ins rechte Licht.

Marke: Ballerina Küchen