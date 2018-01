Mit Schatten spielt die Wandbekleidung „Vertigo Moire“. Metallfasern in ihrer textilen Oberfläche schaffen einen schönen Schimmer, die Wellenlinien erzeugen das Schattenspiel. Letztere folgen keinem Muster, durch die vollkommen willkürliche Anordnung entstehen individuelle Wandbilder. Und die generieren wiederum Assoziationen, etwa an Tiger- oder Zebrafell, wo­möglich auch Schlangenleder. Aber sicherlich auch an Wasserreflexionen.

Marke: Arte International