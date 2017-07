Großes Kino!

Nicht nur eingefleischte Cineasten dürften von diesem ‚Produkt‘ begeistert sein – das „Home Cinema“ von Modenese Gastone zeigt nämlich eindrucksvoll, dass sich modernes Kinovergnügen auch im klassischen Rahmen genießen lässt. In diesem vollausgestatteten Raum sitzt man in der ersten Reihe besonders gemütlich – und sogar kuschlige Logenplätze sind vorhanden. Leinwand oder HD-Screen, 3D-Soundsystem und Lichtsteuerung sind an Bord – nur auf den Eisverkäufer wird man wohl vergeblich warten.

Marke: Modenese Gastone

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken