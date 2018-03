Bei dieser hocheleganten, klassischen und glänzenden Stoffkollektion ist der Name Programm: „Deco“. Die Dessinierungen sind denen des Art déco nachempfunden, so, wie sie damals in den glamourösen Boutiquehotels zu finden waren. Kaleidoskopische Geometrien, Ornamente und Schlingen mit herausgearbeiteten Konturen sowie eine interessante dezente Wellenstruktur werden auf glanzvollem Fond – hier im Farbton „Sea Spray“ – gezeigt.

Marke: Prestigious Textiles