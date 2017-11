Perfekt in den Raum eingepasst ist dieses Gästebadezimmer, mit dem Baur Wohnfaszination eine luxuriöse Unternehmervilla im Raum Frankfurt am Main ausgestattet hat. Die Vollholzelemente verschmelzen mit den Raumkonturen und den exklusiven glasierten Fliesen an Sockel, Wand und Waschtischoberfläche. Die Dachschräge erforderte einen angepassten Spiegel, bot im Gegenzug gleich Platz für eine dezente Downlightbeleuchtung.

Marke: Baur Wohnfaszination