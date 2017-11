„Welcome to the jungle“ singt eine le­gendäre Rockband. Mit diesen Worten könnten Sie zukünftig aber auch Ihre Gäste empfangen, falls Sie Ihr Domizil mit Stoffen der Kollektion „Rainforest“ von Prestigious Textiles verschönern. Ganz gleich, ob im Salon, im Wintergarten oder gar in der Hängematte – die mit Dschungelmotiven sowie Ikat-Mustern bestickten und be­druckten Dekorationsstoffe verleihen jedem dieser ‚Einsatzorte‘ eine paradiesische, florale und bunte Note.

Marke: Prestigious Textiles